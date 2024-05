Oggi è la Festa della Lombardia: perché il 29 maggio?

Milano – Oggi, 29 maggio, è la festa della Lombardia. Come mai in questa data? È presto detto. La giornata coincide con la Battaglia di Legnano combattuta il 29 maggio 1176 contro le truppe imperiali del Barbarossa. In questa storica battaglia la Lega Lombarda sconfisse l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico. La festa è stata istituita ufficialmente con la legge regionale n. 15 del 2013, con l’allora governatore Roberto Maroni.

La Lombardia ha anche un inno: lo ricordate?

Il ricordo della battaglia di Legnano ha dato vita a simboli e manifestazioni. L’ultima domenica di maggio di ogni anno, nel comune lombardo, si svolge l’ormai quasi centenaria festa del Palio di Legnano. L’edizione 2024 è andata in scena domenica, con la vittoria della contrada di Legnarello.

Oggi, in concomitanza della festa della Lombardia, avverrà anche la consegna dei riconoscimenti per la Rosa Camuna2024, la più alta onorificenza istituita dalla Regione con la quale viene riconosciuto pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della regione.