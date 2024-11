Federico Gerardo Rocabado, l’operaio morto a Pozzuolo. Ecco cosa è successo

Pozzuolo Martesana (Milano), 15 novembre 2024 - Un volo di dieci metri nella tromba delle scale non ha lasciato scampo a Federico Gerardo Rocabado, l'operaio argentino 54enne di Medolago, nella Bergamasca, è morto stamattina poco dopo le 8 alla Dhl di Pozzuolo Martesana.

A tradirlo, un cedimento del tetto, vicino a un lucernario, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Pioltello, dove la vittima era al lavoro per rifare l'isolamento. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno lanciato l'allarme. Ma è morto sul colpo per un gravissimo trauma cranico.

Era dipendente della "Fratelli Rodriguez" di Curno, ditta specializzata proprio nella sistemazione di coperture. Non era imbragato, “ma non è detto che servisse per ciò di cui si stava occupando”, chiariscono gli investigatori. E' uno dei punti sui quali faranno luce gli ispettori di Ats. A loro il compito di ricostruire cosa è successo in pochi istanti finiti con l'ennesima tragedia sul lavoro.

“E' il 35esimo morto in provincia da gennaio – dice Vincenzo Greco, segretario della Cgil Milano con delega a salute e sicurezza – in questo incidente si ripete un copione drammatico: una ditta esterna, la manutenzione, la caduta dall'alto. Parlare di fatalità o di responsabilità del singolo non spiega la statistica drammatica”. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.