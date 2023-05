Codogno, task force di volontari raccoglie sacchi di plastica sparsa per i campi

Codogno (Lodi), 11 maggio 2023 - Sacchi, guanti e buona volontà sono stati i compagni di viaggio di una cinquantina di volontari del Basso Lodigiano. Sono i membri del Rotaract di Codogno e del Plasticfree che, insieme ai cittadini, hanno voluto dire “basta” all’inciviltà di chi sporca la cittadina. E lo fa perché si rifiuta di seguire le chiare regole dello smaltimento dei rifiuti.

E il “bottino” raccolto a fine manifestazione parla chiaro: gli incivili sono ancora in troppi. Il bilancio è di una ventina di sacchi colmi di plastica abbandonata, recuperata nei campi e nei parchi codognesi. Tra i rifiuti c’è anche una ruota di una macchina.

L’iniziativa ecologico-ambientale è stata promossa dal Rotaract di Codogno, guidato da Veronica Valdameri, in collaborazione con Plasticfree. Una mattinata “ecologica” di pulizia ambientale, che ha preso il via dal Santuario della Madonna di Caravaggio, in viale Manzoni 2 a Codogno ed ha visto impegnati oltre una cinquantina di volontari. Quanto raccolto è stato smaltito regolarmente. Ora la speranza è che ci sia più rispetto dell’ambiente e che l’impegno profuso da questi generosi non venga vanificato. Si tratta infatti del lavoro svolto, nel proprio tempo libero, da tante persone convinte che cambiare certi atteggiamenti sia ancora possibile.