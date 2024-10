Cesano Boscone, investita sulle strisce: muore in ospedale

Cesano Boscone (Milano), 24 ottobre 2024 – I soccorritori e il personale medico hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita, ma le condizioni della 91enne Lidia Romano erano troppo gravi ed è morta pochi minuti dopo essere stata portata in ospedale.

Travolta sulle strisce

L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 9.30: la donna, residente a Corsico, stava attraversando su via Monte Rosa, sulle strisce pedonali all’incrocio con via Roma, verso via Milano.

Da dove proveniva, invece, un 68enne residente a Cisliano, che ha raccontato agli agenti di non essersi accorto della presenza della donna, svoltando a sinistra.

Impatto devastante

I soccorsi (Spf)

Nell’impatto, l’anziana è stata proiettata a circa tre metri di distanza, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando un grave trauma cranico, al volto, al torace, al bacino e alle gambe. Le ferite non hanno lasciato scampo alla 91enne.

Il guidatore, su cui sono in corso le indagini per omicidio stradale, si è fermato per prestare soccorso ed è stato sentito dagli agenti che stanno ricostruendo l’incidente, grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere che hanno ripreso integralmente la scena.