Cassolnovo, fanno saltare lo sportello Bancomat e fuggono con il bottino

Cassolnovo (Pavia), 25 novembre 2023 – Hanno fatto saltare lo sportello Bancomat della filiale della Banca Popolare di Novara di via Lavatelli a Cassolnovo è hanno razziato il contenuto. Probabilmente i ladri, che hanno colpito intorno alle 4.30 della notte tra venerdì e questa notte, non sono riusciti ad impossessarsi dell’intero bottino, comunque rilevante, perché sul posto sono state trovate numerose banconote. Il bottino complessivo non è stato ancora esattamente quantificato ma è comunque ingente, considerato che gli sportelli elettronici vengono riforniti il venerdì in vista del fine settimana. I malviventi, probabilmente tre con tanto di “palo” in mezzo all’incrocio per segnalare l’eventuale passaggio dei mezzi delle forze dell’ordine, sono poi fuggiti a bordo di un’auto sportiva scura. L’azione dei malviventi ha destato i residenti della zona, diversi dei quali si sono sporti dai balconi. I danni strutturali riguardano lo sportello elettronico e i locali della banca. Sull’accaduto indagano i carabinieri.