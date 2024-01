Canegrate: ambulanza della Croce Rossa svaligiata mentre i volontari assistono un paziente

Canegrate, 25 gennaio 2024 – Rubano sull'ambulanza mentre i volontari assistono una persona in difficoltà. Quanto accaduto nelle scorse ore a Canegrate ha dell'incredibile: tre volontari erano impegnati in un soccorso a casa di una persona che aveva avuto un malore. Una volta arrivati sotto casa del paziente, i tre sono saliti nell'appartamento per prestare le prime cure lasciando l'ambulanza della Croce Rossa di Legnano incustodita.

Dopo pochi istanti sono entrati in azione i ladri che sono saliti sul mezzo di soccorso, facendo sparire alcuni oggetti utilizzati dai volontari nel corso del loro lavoro. “Hanno rubato un defibrillatore e un elettrocardiografo mentre i tre volontari erano in casa della persona da soccorrere – spiegano dalla Croce Rossa – Quando sono tornati sul mezzo e hanno visto che mancavano i due strumenti, in un primo momento hanno pensato di averli dimenticati nella casa dove avevano effettuato l’intervento, quindi sono tornati a controllare".

Un furto che ha lasciato sgomenti tutti compreso il sindaco del paese, Matteo Modica: "Quando succedono queste cose si rimane davvero senza parole". I due apparecchi costano migliaia di euro: se per il Dae la sostituzione è garantita nell'immediato, per un nuovo elettrocardiografo ci vorranno invece settimane.