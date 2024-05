Candia Lomellina, discarica abusiva e laboratorio illegale nell'ex allevamento di suini

Candia Lomellina (Pavia), 17 maggio 2024 – Una discarica abusiva con 2.500 tonnellate di rifiuti industriali speciali e pericolosi è stata scoperta e posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza a Candia Lomellina su un’area di 50 mila metri quadrati che un tempo era un allevamento di suini.

Il materiale, che è stato individuato grazie alla collaborazione della sezione Area di Varese, ospitava anche lastre di amianto in parte già frantumate e molte cisterne contenenti reflui dell’allevamento di maiali. La Procura della Repubblica di Pavia, che ha coordinato le indagini e ha disposto l’avvio delle operazioni di bonifica i cui costi saranno a carico dei responsabili, ha denunciato il legale rappresentante dell’azienda proprietaria dei terreni. Non solo.

Nella stessa area è stato scoperto un laboratorio abusivo che realizzava statue e ornamenti in gesso e scagliola e i cui scarti venivano smaltiti senza il richiesto processo di chiarificazione. Inoltre custodiva circa una tonnellata di cristalli di barite, noti come “rosa del deserto” posti sotto sequestro perché importanti in modo illecito dalla Tunisia.