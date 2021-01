Milano, 1 gennaio 2021 - Dopo la pandemia del Coronavius che ha duramente colpito la Lombardia, i residenti della regione del Nord Italia si sono svegliati pieni di speranze, ma sempre in zona rossa. E resteranno così fino al 3 gennaio 2021. Poi, il 4 gennaio ci sarà un allentamento delle regole rientando in zona arancione. Ma il 5 e 6 gennaio, per l'Epifania, si tornerà in minilockdown. Resta invece l'incognita sul dopo feste, ovvero su ciò che accadrà dal 7 gennaio, quando la Lombardia potrebbe tornare in zona gialla, qualora la curva epidemiologica lo consentisse. Per questo gli occhi sono tutti puntati sui dati odierni del contagio che saranno comunicati nel consueto bollettino regionale entro le 18.

Covid, Lombardia in zona rossa a Capodanno: cosa si può fare e cosa no

L'anno funestato dal Covid si è concluso in Lombardia con un significativo aumento dei nuovi casi: 3.859 positivi in più contro i 1.673 di mercoledì. E se all'incremento dei contagi corrisponde un maggior numero di tamponi processati: 32.858 contro i 28.878 del giorno precedente, è pur vero che il tasso di positività è cresciuto di 4 punti in un solo giorno, passando dal 7% all''11,7%. Resta sempre alto il numero dei decessi: 85 contro gli 80 del giorno prima. Con il totale delle vittime da inizio epidemia che arriva a quota 25.123. Continua invece a ridursi la pressione sugli ospedali: sono stati 180 in meno i posti nei reparti ordinari, per un totale di 3.437, mentre sono auemntati i ricoveri nelle terapie intensive: si sono registrati 8 pazienti in più, per un totale di 489. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 2.147.

Bollettino Covid in Lombardia l'1 gennaio

Ieri, 3 dicembre, sul fronte delle province lombarde, dopo Milano, che resta la più colpita con 1.106 nuovi casi, di cui 426 in città, si è regsitrata un nuova impennata a Varese con 650 positivi nelle ultime 24 ore. Aumenti significativi un po' ovunque in Lombardia: a Brescia i nuovi casi sono stati 590, a Como contagi quasi triplicati con 287 positivi. A Pavia i nuovi casi sono stati 268, a Mantova +259, a Monza +161; a Bergamo +150; a Sondrio +124. Numeri decisamente più contenuti nelle altre province lombarde: Lecco ha registrato 91 positivi in più. Cremona è l'unica provincia in calo con 80 nuovi contagi.. Mentre Lodi ha registrato un lieve incremento: 69 nuovi contagi. Qui pubblicheremo i dati e la tabella odierni appena saranno disponibili

Bollettino Covid Italia / PDF

A livello nazionale, secondo i dati del Ministero, il 31 dicembre si è registrato un incremento dei contagi con 23.477 nuovi casi, mentre sono lievemente calati i decessi: 555. La regione con il maggior numero di positivi è il Veneto, che fa segnare un vero e proprio boom con 4.800 positivi nelle ultime 24 ore. Segue la Lombardia con 3.859, terza l'Emilia-Romagna con 2.116 contagi in più nell'ultimo dell'anno. Qui pubblicheremo i dati e la tabella odierni appena saranno disponibili

Fontana: "Vaccino unica arma contro il virus"

Mentre i contagi risalgono e la campagna vaccinale anti Covid prosegue, il governatore lombardo Attilio Fontana sottolinea: "L’unico mezzo per sconfiggere il virus è il vaccino". Ee anticipa: "La Lombardia ripartirà per prima". Il primo carico di vaccini anti-Covid della Pfizer-Biontech è atterrato all’aeroporto di Malpensa. Poi i furgoni hanno iniziato la distribuzione. Fontana segue le operazioni con attenzione e un pizzico di scetticismo. "Non ci sono certezze sui tempi delle consegne - confessa il presidente - né sulle effettive quantità che verranno distribuite e da parte di quanti e quali fornitori. Lascia perplessi che la Germania abbia acquistato 30 milioni di vaccini e noi siamo già in ritardo".

V-Day all'Istituto Clinico Humanitas

Se ieri, 31 dicembre, la campagna vaccinale anti Covid è iniziata al Policlinico di Milano, questa mattina è stato il turno dell'Humanitas. Dalle 10, 24 tra medici, infermieri e OSS hanno ricevuto la prima dose.Il primo gruppo ha incluso professionisti impegnati nelle cure di pazienti fragili, ad esempio onco-ematologici, nelle procedure ad alto rischio di contagio e ovviamente quelli particolarmente esposti al virus, come le équipe che prestano servizio in Emergency Hospital 19. Le vaccinazioni, legate all’effettiva e progressiva disponibilità delle dosi fornite da Regione Lombardia, saranno via via estese a tutti i professionisti e allo staff dell’ospedale. “Iniziare oggi ha un significato particolare – ha commentato Michele Lagioia, Direttore Sanitario di Humanitas – i vaccini sono arrivati il 31 dicembre e ci siamo immediatamente organizzati per essere pronti in poche ore. Abbiamo riscontrato grande entusiasmo tra gli operatori sanitari. Proseguiremo nei prossimi giorni a vaccinare tutti i professionisti dell’ospedale mano a mano che arriveranno le dosi”.

