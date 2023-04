Valentino mette in vendita il suo quadro di Basquiat: base d’asta 41 milioni di euro

Una grande tela di Jean-Michel Basquiat, proveniente dalla collezione dello stilista Valentino Garavani, sarà venduta all'asta a New York il prossimo 15 maggio: base di partenza di oltre 45 milioni di dollari, circa 41 milioni di euro. La stima colloca l’opera dal titolo “El Gran Espectaculo (The Nile)” del 1983 tra i pezzi più costosi del giovane artista morto a soli 28 anni nel 1988.

I proventi della vendita – ha detto la maison di moda – andranno in parte a beneficio dell'Accademia Valentino, fondata nel 2013 per promuovere e dare supporto ai giovani talenti della moda.

Il dipinto, noto anche con il titolo “Untitled (History of the Black People)", misura 1,7 per 3,6 metri. è composto da tre parti congiunte, rappresenta teschi e figure galleggianti su uno sfondo pieno di frasi tracciate come sul muro della metropolitana, che alludono a faraoni e antichi siti egizi. Al centro del dipinto una barca gialla è guidata dal dio Osiride lungo il fiume Nilo.

L'opera era stata acquistata da Valentino nel 2005 per 5,2 milioni di dollari ed è entrata a far parte della sua collezione personale. Lo stilista è infatti un grande estimatorie dell’arte di Basquiat: nel 2006 aveva reso omaggio all'artista con una collezione di abiti con stampe di graffiti che utilizzavano immagini prese in licenza dall'archivio degli eredi di Basquiat.

Nel maggio 2021 il cofondatore della Maison Valentino, Giancarlo Giammetti, ha venduto un dipinto di Basquiat del 1983 per 93,1 milioni di dollari.

Il titolo spagnolo dell'opera, che si traduce in "Il grande spettacolo", è stato anche chiamato "Il Nilo", una frase scritta sul retro della tela. Sebbene all'artista afroamericano non sia mai mancato un seguito sul mercato, negli ultimi anni le sue opere hanno raggiunto alcune delle somme più alte alle aste: nel 2017 un grande “Untitled” dell’artista americano era stato acquistato durante un’asta da un collezionista asiatico per oltre 100 milioni di euro.