Cremonese, seconda vittoria di fila. Battuto l’Empoli 1-0 ma salvezza è una corsa in salita

Cremona, 14 aprile 2023 - Seconda vittoria di fila per la Cremonese che supera, tra le mura amiche dello stadio Zini, l'Empoli per 1-0 rilanciando le speranze di salvezza.

A decidere il match con i toscani, che apre la trentesima giornata di Serie A, il gol di Dessers dopo 4 minuti che permette ai grigiorossi di salire a quota 19 in classifica, a -7 dallo Spezia quart'ultimo. Sconfitta indolore per gli azzurri che restano fermi al 14° posto con 32 punti, 10 in più del Verona terz'ultimo.

Dopo la vittoria del Ferraris contro la Samp, la Cremonese ci crede e parte all'attacco. Ballardini abbandona la difesa a tre e si schiera a specchio, posizionando Galdames sulla trequarti: mossa tattica per limitare il cervello di Zanetti, ovvero Marin, e per dare maggiore libertà alle due punte. Ai grigiorossi bastano quattro minuti per sbloccare il match: Sernicola lancia Dessers, che sfugge a un disattento de Winter ed è freddo davanti a Perisan, firmando il suo sesto centro stagionale. I padroni di casa giocano con grande ordine e attenzione, mentre gli ospiti ci provano soprattutto con le folate di Parisi e Baldanzi e la vivacità di Caputo. Gli attacchi degli ospiti non creano però grattacapi a Carnesecchi e compagni, che invece sono molto pericolosi con le ripartenze.

Nella ripresa, dopo il tentativo di Ebuehi, Tsadjout prima e Sernicola poi sfiorano il raddoppio. Per gli azzurri il solito Parisi a suonare la carica con iniziative personali, la pressione dei toscani aumenta col passare dei minuti. Zanetti si gioca le carte Cambiaghi e Destro nell'assalto finale, che però produce solo un palo esterno di Walukiewicz, con Carnesecchi ben appostato e in controllo. Dopo sei minuti di recupero, esplode lo la festa dello Zini che comincia a credere nell'impresa salvezza.

Tabellino e pagelle

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi 6.5; Sernicola 6.5, Lochoshvili 6.5 (6' st Aiwu 6), Vasquez 6.5, Valeri 6; Pickel 5.5, Meite' 6.5, Castagnetti 6.5; Galdames 6 (22' st Benassi 6.5); Tsadjout 7 (40' st Quagliata sv), Dessers 7 (22' st Okereke 6). In panchina: Saro, Sarr, Buonaiuto, Ghiglione, Afena-Gyan, Acella, Ferrari, Basso Ricci. Allenatore: Ballardini 7.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan 6; Ebuehi 5.5 (16' st Stojanovic 6), De Winter 6 (40' pt Walukiewicz 6), Luperto 6, Parisi 6.5; Fazzini 5.5 (33' st Destro 6), Marin 5.5, Bandinelli 6 (33' st Henderson 6); Baldanzi 6; Caputo 5.5, Piccoli 5 (16' st Cambiaghi 6). In panchina: Ujkani, Stubijar, Cacace, Grassi, Satriano, Pjaca, Degli Innocenti, Haas, Vignato. Allenatore: Zanetti 6.

ARBITRO: Zufferli di Udine 5.

RETE: 4' Dessers

NOTE: giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori 8966. Ammonito: Sernicola. Angoli 8-3 per l'Empoli. Recupero pt 2'; st 6'.