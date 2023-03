Sabrina Beccalli fu uccisa, sentenza ribaltata in appello: Pasini condannato per omicidio

La commozione dei fratelli di Sabrina Beccalli dopo la sentenza e Alessandro Pasini all'arrivo in Tribunale

Brescia – Colpevole di omicidio volontario. Alessandro Pasini, 48 anni fra poco, è colpevole dell'omicidio dell'amica Sabrina Beccalli, la notte di Ferragosto del 2020, a Crema. 18 anni e 8 mesi la condanna per Pasini per omicidio volontario, distruzione di cadavere (il corpo della donna caricato sulla sua Fiat Panda data alle fiamme nelle campagne di Vergonzana) e per l'incendio dell'auto, reati uniti dal vincolo della continuazione. Stabilita anche una provvisionale di 235mila euro a favore del figlio minorenne della donna e di 65mia euro a ciascuno dei tre fratelli di Sabrina. La sentenza Dopo una camera di consiglio durata 4 ore e mezza la Corte d'Assise d'appello di Brescia ha ribaltato la sentenza con cui, il 29 ottobre del 2021 il Gip di Cremona, Elisa Mombelli, aveva assolto Pasini dall'accusa di omicidio perché il “fatto non sussiste” e condannandolo a 6 anni di reclusione per la distruzione di cadavere e l'incendio della vettura. Nella sua requisitoria il sostituto procuratore generale Rita Anna Emilia Caccamo aveva chiesto la condanna di Pasini per omicidio a 30 anni di reclusione, che sarebbero stati ridotti a 20 per il rito abbreviato. Secondo il pg, nel primo procedimento a Cremona non era stato dato il giusto peso ai...