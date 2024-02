L’omicidio dopo la lite al bar: condannato, rinuncia all’appello e ottiene uno sconto della pena

Castelleone (Cremona) – Grazie alle legge Cartabia, Mauro Mutigli ha ottenuto uno sconto di pena senza fare nulla. O meglio, rinunciando all’appello. Così i 20 anni, la pena inflitta in primo grado per l’assassinio di Giovanni Senatore, all’epoca quarantenne, avvenuto a Castelleone il 10 agosto 2022, sono diventati 16 anni e otto mesi, con uno sconto di pena di un sesto, cioè tre anni e quattro mesi. È la strategia processuale impostata dagli avvocati di Mutigli, Consuelo Beber e Marco Soldi che hanno permesso al loro assistito di vedere decurtare il periodo di detenzione. Mauro Mutigli era andato a processo nell’ottobre scorso e aveva scelto il rito abbreviato, evitando di portare testimonianze favorevoli e contrarie in aula. Il giudice Pier Paolo Beluzzi aveva quindi condannato l’imputato a vent’anni di reclusione, lasciandolo nel carcere di Ca’ del Ferro a Cremona.

Depositata la sentenza, la stessa non era stata impugnata dagli avvocati di Mutigli che avevano concordato con il loro assistito di accedere alla nuova legge Cartabia che dà il diritto a uno sconto di un sesto della pena qualora l’imputato rinunciasse all’appello. E siccome i due difensori non hanno ritenuto che un eventuale appello avrebbe potuto giovare meglio in termini di riduzione di pena rispetto a quanto stabilito dalla nuova legge, ecco che a gennaio avevano lasciato trascorrere i tempi utili per proporre appello.

Di qui il nuovo pronunciamento del giudice Pier Paolo Beluzzi che ha recepito l’orientamento dei difensori di Mauro Mutigli e ha applicato lo sconto di pena, portando la detenzione a sedici anni e otto mesi. Considerato che Mutigli è in carcere da un anno e sei mesi, al condannato restano 15 anni e due mesi. Nel frattempo si è saputo che Mauro Mutigli, 39 anni, è stato trasferito nel carcere di Vigevano, a causa, pare di problemi per la sua sicurezza. Il fatto per il quale l’uomo è in carcere risale alla sera dei 10 agosto 2022, durante una festa in paese. Tra Giovanni Senatore e Mauro Mutigli c’erano vecchie ruggini mai appianate e quando i due si erano incontrati nel bar Meteora, dapprima erano volati insulti e quindi Senatore aveva malmenato Mutigli il quale, fingendo di andarsene, era invece arrivato al suo monopattino, aveva preso un coltello e aveva ferito a morte Giovanni Senatore e gravemente Alessandro Ferrari, che era intervenuto in difesa dell’amico.