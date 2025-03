Morto a 35 anni il calciatore dilettante. Alessandro Costa

È morto improvvisamente nella notte tra mercoledì e ieri Alessandro Costa (nella foto), 35enne calciatore dell’Us Chieve 1974 che milita in Prima Categoria. Costa lavorava a Cremona come educatore e collaborava col settore giovanile della Cremonese. Lascia la compagna e un bambino piccolo. Difensore centrale, Costa era arrivato al Chieve dalla Sported Maris a inizio stagione. Lunedì aveva partecipato regolarmente all’allenamento. Il mattino dopo però ha scritto ai dirigenti informandoli che stava andando in ospedale poiché aveva la febbre altissima. Ricoverato a Cremona, le sue condizioni sono poi peggiorate. A nulla sono valsi i tentativi dei medici. La morte dovuta a "un’insufficienza multipla d’organo associata a grave coagulopatia in shock settico rapidamente evolutivo". Per l’Asst un evento "rarissimo".