Fugge e trova i carabinieri. Fermato rapinatore

Rapina al market Tigotà di via Fratelli Bandiera, ieri mattina. Intorno alle 11 una persona dall’apparente età di 40 anni, italiano, è entrato nel supermercato e, con un coltello in mano e il volto coperto, ha minacciato una delle cassiere, imponendole di aprire il registratore e facendosi consegnare tutto il denaro che vi era contenuto. La rapina è avvenuta sotto l’occhio delle telecamere che hanno registrato quanto stava avvenendo. Dopo aver arraffato i soldi il bandito è fuggito a piedi, mentre dal market scattava l’allarme e venivano informate le forze dell’ordine che hanno commissariato a pochi passi e caserma a 500 metri di distanza. In breve sul posto sono arrivati polizia e carabinieri e il bandito in fuga ha avuto la sventura di incrociare, fatti pochi metri dal market rapinato, proprio una gazzella dei carabinieri che lo stavano cercando e che lo ha fermato. Sembra che i militari, che sulla vicenda tengono un assoluto riserbo, abbiano trovato addosso al fuggitivo sia il coltello della rapina, sia i soldi prelevati poco prima dalla cassa. L’uomo sarebbe stato portato in caserma dove sono stati poi ascoltati anche i testimoni. Non è escluso che il rapinatore del Tigotà sia responsabile anche delle rapine alle farmacie messe a segno a Crema, sempre con la stessa tecnica. Infatti un uomo italiano di età apparente intorno a 40 anni con un coltello aveva rapinato la farmacia Conte Negri di via Libero Comune a novembre e le farmacie comunale di via Cappellazzi e Vergine di via Cremona nello scorso mese di dicembre.

Pier Giorgio Ruggeri