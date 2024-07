Fiesco: automobilista avvista e filma sei lupi. Paura fra gli allevatori

Fiesco, 27 luglio 2024 – Almeno sei. Tanti sono i lupi avvistati e filmati nella notte da un residente nel Cremasco che stava rientrando a casa percorrendo in auto una strada vicinale. A un certo punto si è visto tagliare la via da un grosso animale. Ha fermato l’auto e ha filmato i lupi. Prima una coppia e poi altri due animali, seguiti a breve distanza da un altro paio di lupi. In totale sei esemplari che, da quanto si vede nelle immagini, non possono essere altro che lupi.

L’avvistamento è avvenuto nel triangolo di campagna delimitato da Fiesco, Trigolo e la frazione di Soresina Moscona. Il passante che ha incontrato e filmato i lupi naturalmente non è sceso dall’auto, ma si è limitato a inquadrarli con i fari e a riprenderli con la videocamera del suo cellulare. Il giorno successivo ha mostrato il filmato ad alcuni esperti, ricevendo la conferma che si tratti di lupi, così ha avvertito la Polizia ambientale dell’inconsueto incontro.

La zona ospita parecchi allevamenti, che sorgono in parte in ambienti isolati. Questo fa preoccupare gli allevatori, che temono per il loro capi di bestiame. Per la verità per questo tipo di predatore in zona c’è già una vittima designata, facile da catturare. Si tratta della nutria che abbonda nelle campagne, scappa difficilmente e di certo non corre più veloce del lupo. Inoltre questo roditore non ha predatori e quindi diventa una preda ancora più facile per i lupi.

L’avvistamento nelle campagne di Fiesco è per numero di esemplari la più corposa segnalazione registrata in zona, dove si ricordano solo lupi solitari e l’ultimo avvistamento risale all’inverno scorso.