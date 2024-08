Corte de’ Frati, un chilo di marijuana e cinque piante di canapa indiana in casa: arrestata coppia

Cremona, 31 agosto 2024 – Arrestata una coppia a Corte de' Frati, in provincia di Cremona, per coltivazione e detenzione di stupefacenti, nell’ambito dell’attività di contrasto alla vendita e all’uso di droghe in provincia di Cremona.

Venerdì 30 agosto, i militari si sono presentati a casa della coppia, avendo modo di ritenere che fosse custodito dello stupefacente. Nell’abitazione hanno trovato i due interessati e hanno iniziato la perquisizione della casa e di alcuni locali di pertinenza dell’abitazione, trovando nelle varie stanze numerose buste in cellophane e dei barattoli di vetro pieni di marijuana, per un peso complessivo di circa un chilo.

Inoltre, in un piccolo terreno a loro in uso e adiacente alla casa sono state trovate cinque piante di canapa indiana di altezza compresa tra i 2 e i 2,5 metri che venivano coltivate da loro.

Tutto è stato posto sotto sequestro e la coppia è stata dichiarata in arresto per coltivazione e detenzione di stupefacente. I due si trovano ora ai domiciliari.