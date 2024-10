A Villa Arconati concerto-tributo a Fabrizio De André

Bollate - A venticinque anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, domenica 27 ottobre, Villa Arconati di Castellazzo di Bollate, ospita "Villaggio Faber, un concerto tributo al grande cantautore italiano.

"Il nostro impegno sulla discografia di Fabrizio De André è sempre partito dalle versioni originali e da una lettura profonda e consapevole della sua musica e dei suoi testi, seguendo un percorso attento di arrangiamento, per approdare a un modo rispettoso di “interpretare” ed eseguire le canzoni”, racconta il gruppo musicale.

Villaggio Faber a villa Arconati

“Vogliamo far arrivare la musica di Fabrizio De Andre’ al più ampio e diversificato pubblico possibile, con particolare attenzione non solo ai tradizionali fan del cantautore, ma anche ai più giovani e a tutti coloro che non lo conoscono".

L'appuntamento è alle 17 nella Sala Museo della Villa (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Il gruppo è nato nel 2022 da musicisti uniti dalla passione per il cantautore genovese, ma provenienti da esperienze e ambienti musicali molto differenti (progressive, blues, rock italiano e straniero, musica cantautorale italiana e straniera, musica popolare). Ognuno di loro ha contribuito ad arricchire il progetto con proprie sfumature, colori musicali e diversi modi di sentire la musica e la poesia di De André.

Da allora, con grande determinazione e passando attraverso alcuni cambi di formazione, è nato il sestetto del "Villaggio Faber" composto da musicisti di esperienza non professionisti. Il gruppo ha arrangiato il repertorio attuale, che comprende alcuni dei brani più significativi della produzione di Fabrizio De Andre’, sia del primo periodo della sua produzione musicale (anni 60 e metà dei 70), sia a quello legato alla collaborazione con la Premiata Forneria Marconi (fine 70 e primi anni 80). Negli ultimi tempi il repertorio è stato arricchito con alcune canzoni tratte dagli ultimi lavori di Fabrizio De André, tra le quali anche quelle in “dialetto genovese”.

Apertura domenicale

A partire da domenica 27 Ottobre Villa Arconati sarà aperta ogni domenica dalle 11 alle 17 (ultimo ingresso ore 16:00). Le visite guidate saranno alle 11.30 e alle 14.30. Il Giardino della Villa si può vivere anche in modo nuovo, immersivo e multimediale grazie all'App "Arconati Garden", scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo da Google store ed Apple Store.

Ci sono contenuti a supporto della visita: testi di approfondimento, audioguida, foto e video esclusivi. Una speciale sezione della App è pensata per le famiglie con bambini con una caccia al tesoro alla scoperta dei tesori architettonici, artistici e botanici del Giardino: i bambini e le loro famiglie vengono accompagnati da Argo, il pavone mascotte del Giardino, a rispondere agli indovinelli posti da tre dei gli antichi padroni di casa alla scoperta di tutti i segreti della Villa.