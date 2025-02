Cosa fare nel weekend del 21, 22 e 23 febbraio 2025 a Milano e in Lombardia

Si parte con la Sfashion week, a Milano: 3 giorni per ragionare sul mondo della moda e le sue complessità alla vigilia della Fashion week. Stoffe, vintage e riciclo di abiti in numerosi luoghi della città mentre l'Adi Musem ospita la mostra "Ossessivo-Inventivo" sul rapporto tra un creativo e il suo 'oggetto' di design. Nella grande metropoli, poi, non mancano mai musica, teatro ed eventi per i bambini, dedicati a tutte le età e i gusti.

Nella province della Lombardia vanno in scena i primi carnevali con sfilate allegoriche: a Crema ospiti anche dal Brasile. La Fiera dell'enogastronomia racchiude saperi e sapori ma gli eventi dedicati al vino e al buon civo si tengono un po' in tutta la Regione. Non mancano teatro e musica (a Lodi la Fanfara) ed eventi all'aperto, persino conl le ciaspole in notturna. Da non perdere, poi, la rievocazione storica della Battaglia di Pavia Tre giornate ricche di avvenimenti al Castello di Mirabello, quartiere di Pavia, per la rievocazione storica della Battaglia di Pavia avvenuta il 24 febbraio 1525: sono trascorsi, dunque, e si festeggiano i 500 anni: visita agli accampamenti, mentre sarà possibile assistere sia alle esercitazioni di fanteria che, domenica, alla Battaglia.