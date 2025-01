Sormano, un cane segugio si infila in una grotta: ore di ricerche, ma senza esito

Sormano (Como), 13 gennaio 2025 – Ore di mobilitazione, al momento senza esito, per ritrovare e salvare un cane che presumibilmente si è perso nei pressi di una grotta nella zona tra la vetta del Monte Torretta e la Valle Cassina, a Sormano. Dalle prime ricostruzioni sembra che il segugio, di circa 10 anni, abbia rincorso una volpe, per poi introdursi nella cavità, che risulta non censita. I vigili del fuoco si sono introdotti con sicurezza nella grotta, grazie anche alla guida speleologica e capo squadra volontario dei vigili del fuoco Alessandro Marieni, nel tentativo di recuperare l’animale.

Il vigile del fuoco Marieni nella grotta

I soccorritori sono avanzati per tutto il tragitto percorribile da una persona, ma senza trovare nulla. All’interno non sono stati percepiti lamenti o ululati, né trovate tracce riconducibili al passaggio di un animale. Nonostante sia stato fatto tutto il possibile non è stato possibile accertare con sicurezza che il cagnolino sia avanzato, nell’ipotesi che abbia poi trovato un’ulteriore uscita non accessibile alle persone. Le ricerche, iniziate alle 15.30, sono state interrotte alle 22.