Una rete sarà custodita nella nuova arena

Da tempo nel Pgt del comune di Cucciago è indicato il futuro del Pianella: sarà abbattuto per trasformarsi in un’area residenziale e ospitare alcune palazzine per una cinquantina di appartamenti. Negli ultimi giorni sono comparsi alcuni container che serviranno per raccogliere il materiale rimosso. Il proprietario Davide Marson ha trovato un acquirente e così il Pianella sarà smantellato. A poche centinaia di metri di distanza, in Corso Europa a Cantù, sta entrando nel vivo il cantiere per la costruzione della nuova arena della Pallacanestro Cantù del valore di oltre 40 milioni di euro. Dentro ci sarà anche un pezzetto del Pianella, una retina che è stata staccata da un canestro.