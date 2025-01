"Un piano di rigenerazione urbana con i servizi che mancano alla città"

"Dal 2022 la nostra proposta di rigenerazione urbana è di restituire l’area della ex-Ticosa ai cittadini, creando nell’arco di otto anni, con finanziamenti pubblici e privati, una vasta zona pubblica con i servizi che da decenni mancano in città - ricorda Civitas che aveva presentato un’alternativa - aree per lo sport e il tempo libero dei giovani in città, luoghi e sedi di incontro per anziani e associazioni cittadine, spazi di verde pubblico per la zona sud, parcheggi di servizio per le funzioni insediate e per la riqualificazione dell’edificio "Santarella" ad uso universitario e di Museo della Seta, con la possibilità di realizzare volumi per laboratori e attività innovative in relazione al Parco Tecnologico ComoNext. Un progetto multifunzionale, quindi, per la città e per il suo futuro".