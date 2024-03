Truffatore in fuga arrestato nel Parmense. Preso grazie alle segnalazioni della vittima

Il trucco tra i malviventi specializzati in truffe agli anziani è in voga da un po’. Si chiama a casa la vittima prescelta e ci si finge un fantomatico avvocato che informa il malcapitato (o la malcapitata) dell’arresto del figlio per un presunto omicidio stradale provocato dallo stesso. Il finto legale (che a volte dichiara pure di essere un carabiniere) chiede di avere velocemente soldi, tanti soldi, per il rilascio e il processo. In un secondo momento a casa della vittima si presenta un sedicente collaboratore del finto legale per incassare il “dovuto”. Uno di questi malviventi, un giovane campano, è però stato scoperto e arrestato nelle scorse dai carabinieri. Durante il finesettimana l’uomo si ritiene abbia raggirato con la solita scusa una donna di Pontevico, la quale però ha realizzato di essere stata truffata proprio mentre vedeva ilmalvivente in questione svignarsela con i suoi 2.500 euro.

Il truffatore per accaparrarsi i soldi e garantirsi la fuga le avrebbe anche assestato uno spintone. Poi sarebbe scappato in automobile verso l’autostrada. La prontezza della signora a raccogliere molti dettagli utili all’identificazione del truffatore - non solo la sua descrizione fisica, ma anche della macchina con cui era scappato e parte del numero di targa - hanno permesso ai carabinieri di Pontevico di rintracciarlo - e arrestarlo - a Fidanza, in provincia di Parma. Con sé aveva ancora il maltolto. Chi indaga è convinto sia l’autore di una serie di colpi fotocopia.Be.Ra.