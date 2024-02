Tre discariche abusive . Maxi-multe

Scovate tre discariche abusive scovate nei giorni scorsi nel territorio comunale di Treviglio: in corso serrate indagini del neo costituito Nucleo Ambientale della Polizia Locale, mentre si annunciano, a carico dei responsabili, maxi-multe da 26 mila euro. Le scoperte sono di questi giorni: la prima in una strada di campagna laterale a via Pontirolo, delle due restanti, una lungo la stessa via in direzione Geromina ad un centinaio di metri dal primo rinvenimento, l’altra in via Aldo Moro nella zona industriale Pip 1. Le indagini, di natura penale sono state avviate con grande impegno contro l’abbandono di rifiuti a cielo aperto, anche per stabilire l’entità delle sanzioni: se, come appare da un primo controllo osservandone la tipologia, sono stati abbandonati da aziende, le multe sarebbero pesantissime mentre sarebbe minore la sanzione nei confronti di privati. I responsabili dovranno far fronte ad un procedimento penale e al pagamento dell’intervento di bonifica. Il materiale abbandonato sembra essere in tutti e tre i casi derivato da attività edili e di cantiere: secchi, bidoni, legni, mattoni e scatoloni. Per poter risalire all’identità degli inquinatori, gli agenti del Nucleo Ambientale hanno frugato letteralmente nella spazzatura con l’intento di trovarvi qualche elemento utile alle indagini ed hanno poi incrociato i dati relativi ad eventuali furgoni di passaggio ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, un lavoro certosino con il proposito di ottenere risultati positivi. Nel frattempo il Nucleo sta occupandosi anche dell’abbandono dei sacchetti nelle strade del centro e della periferia; sono state finora scoperte 40 persone, sanzionabili tutte con multe da 200 euro cui se ne aggiungono altri 250.

Amanzio Possenti