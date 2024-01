Studenti prof di tecnologia. Insegneranno agli over 60

Da lunedì 5 febbraio in alcuni “Centri per Tutte le Età“ prenderanno il via dei cicli di sei incontri ciascuno dedicati alla digitalizzazione degli over 60. Il progetto, chiamato ABCDigital, è gestito in collaborazione con gli studenti dell’ITIS Paleocapa di Bergamo che insegneranno le funzioni fondamentali (chiamate, messaggi, ricerche in internet, uso delle applicazioni) di smartphone, tablet e altri device. "Il progetto ha rappresentato un’occasione d’incontro per due generazioni diverse", sottolineano Antonella Gualteroni e Claudia Caccia, docente e referente ufficio relazioni esterne dell’Itis Paleocapa. "Il tema della digitalizzazione degli over 60 è all’attenzione del mio assessorato soprattutto dal Covid, quando il gap intergenerazionale era emerso come un problema rilevante – dichiara Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali –. Oggi resta l’esigenza di acquisire o migliorare la propria capacità di utilizzo dei diversi device in una modalità, quello dello scambio con i giovani, che tanto fa sul piano della competenza ma soprattutto della relazione".