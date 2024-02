Situazione del traffico e mappa delle aree in tempo reale: "Uno strumento per progettare il futuro della città" Brescia si prepara a implementare un gemello digitale per migliorare la governance della città. La piattaforma analizzerà i dati per gestire traffico, sicurezza, efficienza energetica e urbanistica. Saranno disponibili strumenti di monitoraggio e informazioni in tempo reale.