Maltrattamenti in famiglia a Cantù, condannato l'ex marito a 2 anni di reclusione

"La segnalazione alla Procura di Como, ad agosto 2020, era stata inoltrata dal responsabile del consultorio a cui si rivolgeva la donna, preoccupato per le continue minacce che subiva dall’ex marito, e per le conseguenze a cui sarebbero potuti andare incontro i figli, due ragazzini di 11 anni, che continuamente assistevano a scene di violenza e incursioni del padre. Ha quindi deciso di scrivere un dettagliato rapporto che riportava i fatti salienti raccontati dalla loro assistita, una donna di 36 anni di Cantù, inoltrando per conoscenza anche alla Procura per i Minorenni di Milano. Ha così preso avvio l’indagine, coordinata dal procuratore capo di Como Massimo Astori, che ora è sfociata nella condanna dell’uomo, un canturino di 38 anni, a 2 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, aggravati dall’aver commesso tali reati in presenza dei figli minori. A spingere il marito ad attacchi continui, è sempre stata la gelosia, resa ancora più feroce dalla fine della loro relazione e dalla nuova relazione della moglie, che lo aveva allontanato dopo aver scoperto che frequentava siti di appuntamenti extraconiugali. Erano così iniziate, nei confronti della donna, minacce di morte, insulti, controllo dei suoi spostamenti, divieto di indossare gonne, pantaloni aderenti o scarpe con il tacco. Botte e tentativi si strangolamento, distruzione di oggetti in casa. Tutto davanti ai bambini. Inoltre, poco alla volta, le ha sottratto 70mila euro da un conto comune, utilizzati per pagare la sua nuova casa. L’uomo è stato destinatario di due misure cautelari, di divieto di avvicinamento e di obbligo di firma. Pa.Pi.