L’intelligenza artificiale realtà contro la violenza col ciondolo salva-donne

ADRO (Brescia)

Il "metaverso" e un "superciondolo" per proteggere le vittime dalla violenza, in Europa parleranno bresciano. Il progetto di istituzione del Comitato Scientifico sulla realtà immersiva, promosso dall’eurodeputato Danilo Oscar Lancini, è avviato. Questo comitato, con competenza europea, si concentrerà "sugli argomenti legati alla realtà immersiva, analizzando i suoi vantaggi e le sfide che dovranno essere affrontate entro il 2030". La rete satellitare 6G entrerà in funzione. "E’ così – spiega Lancini, che ha parlato del progetto a Cedegolo - da dire c’è tantissimo. Tra le cose che accadranno, sarà creato un ciondolo, già allo studio da parte di Olitec: composta da scienziati italiani all’avanguardia sulle tecnologie, il metaverso, l’intelligenza artificiale e i linguaggi. Il ciondolo sarà la soluzione alle situazioni di pericolo". In grado di analizzare cosa accade nei 15 metri attorno alla persona che lo porta. Milla Prandelli