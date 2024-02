La “Casa della memoria“ dell’istituto Sraffa fa scuola. Gli studenti in tour in tutta Europa con una mostra

La ‘Casa della memoria’ dell’Istituto Sraffa di Brescia in tour per l’Europa. Gli studenti dell’istituto bresciano hanno, infatti, ottenuto il 3° posto nel contest promosso da Casa della memoria, un concorso che ha coinvolto classi scolastiche e gruppi di giovani provenienti da Paesi dell’Unione Europea. Guidata dalla docente Ilaria Corsini, la classe 3BS (indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale) si è guadagnata il prestigio di far parte di una mostra itinerante. La particolarità del progetto sta nella forte tridimensionalità, che si esprime attraverso la realizzazione di vere ‘Case della memoria’ in scala 1:1. "Questo successo straordinario – commenta il preside Emanuele d’Adamo - evidenzia il talento, l’impegno e la dedizione degli studenti dello Sraffa, dimostrando che il futuro è nelle mani di coloro che sanno preservare la memoria per costruire un mondo migliore".