Coordinatore scientifico della Fab

"Non stupisce molto questa scoperta in Bergamasca, perché la nostra provincia è nota dal punto di vista europeo come hot spot di biodiversità.

Tutto nasce nel 2011 quando abbiamo scoperto una Campanula attorno alla città di Clusone che inizialmente si pensava fosse la Cespitosa. Io, però, ho sempre avuto il sospetto che potesse essere un fiore differente.

Abbiamo quindi approfondito la questione, prima da soli e successivamente con l’Università degli studi di Milano e Siena attraverso studi genetici e morfologici, fino alla pubblicazione sulla rivista Phytotaxa"