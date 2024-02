“Cà del dutùr”, il via al restauro

MONTE ISOLA

Un nuovo capitolo si apre per la cultura isolana con il via ai lavori per la completa riqualificazione della storica "Cà del dutùr": un immobile di grande valore storico e culturale che si trova a Menzino, nella parte alta dell’isola. Tra i progetti futuri, spicca il museo multimediale dedicato a "The Floating Piers", celebre installazione di Christo (foto) che ha segnato un’epoca nel panorama artistico del lago d’Iseo, dove almeno un milione e mezzo di persone ha potuto camminare sulle acque da Sulzano a Peschiera Maraglio e fino all’isolotto di San Paolo. La dimora, risalente al XVIII secolo e donata al Comune da Gianna Zirotti Richiedei nel 1922. Sarà restaurata grazie a finanziamenti consistenti dal ministero della Cultura e da Regione Lombardia, pari a 2 milioni e 540 mila euro.

I lavori, avviati di recente, mirano principalmente alla ristrutturazione strutturale e al consolidamento dell’edificio, con interventi che comprendono il rifacimento della copertura, dei solai e il consolidamento di portici, murature e loggiati.

Secondo il sindaco Fiorello Turla, questa riqualificazione rappresenta un’opera strategica per la comunità di Montisola, che nel 2014 ha deciso di destinare l’edificio a un uso pubblico anziché immobiliare.

Il progetto prevede la creazione di un centro polivalente socio-culturale che ospiterà la biblioteca civica e uno spazio per eventi, oltre al museo multimediale dedicato a "The Floating Piers". L’ambizione è quella di creare un polo culturale e aggregativo. Mi.Pra.