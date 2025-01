Locate Varesino, accoltella l'ex compagno durante una violenta lite: denunciata 27enne

Locate Varesino (Como), 10 gennaio 2025 – Una violenta lite tra ex fidanzati, sedata dai carabinieri che hanno denunciato per lesioni personali aggravate la ragazza, responsabile del ferimento dell’ex. L’intervento dei militari della stazione di Turate, è avvenuto ieri sera a Locate Varesino, dove tra i due – una donna italiana di 27 anni e un uomo di origine marocchina di 35 anni – era in corso una accesa discussione scaturita probabilmente da questioni sentimentali.

Durante la lite, la donna avrebbe estratto un coltellino multiuso e sferrato due fendenti al suo ex compagno, ferendolo alla schiena e procurandogli un taglio alla manica del giubbotto, nel tentativo di ferire il braccio. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Tradate, dove è stato medicato, senza riportare gravi conseguenze. I carabinieri hanno sequestrato il coltellino utilizzato per l'aggressione e denunciato la ragazza per lesioni personali aggravate. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, e per chiarire i motivi da cui è scaturita la violenta aggressione.