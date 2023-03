Brescia, col Venezia finisce 1-1: un pareggio che serve a poco

Tom Van De Looi in azione

Brescia – Il Brescia torna dal duello diretto per la salvezza in casa del Venezia con un pareggio che muove l’asfittica classifica delle Rondinelle, ma non basta per spiccare il desiderato balzo in avanti che sarebbe stato possibile con i 3 punti.

Il delicato confronto, giocato su ritmi piuttosto bassi e abbastanza povero di occasioni, si sblocca nella ripresa. Dopo solo 5’ i lagunari passano in vantaggio, ma la squadra di Gastaldello ha il merito di non disunirsi e al 16’ firma con Van De Looi la rete del definitivo 1-1.

La partita

L’inizio del primo tempo, con il caldo sostegno dei circa 1.300 tifosi bresciani presenti al “Penzo”, è all’insegna dell’equilibrio. Le due contendenti badano più a non commettere errori che a costruire palle-gol. Da una parte per i biancazzurri vanno al tiro Galazzi e Ayé, mentre Pierini, superata la mezz’ora, si rende pericoloso due volte di fila, ma la difesa ospite e attenta e si salva anche al 45’ con Bisoli, che sulla linea riesce a respingere un colpo di testa di Pohjanpalo ormai destinato in rete.

L’attaccante veneziano, però, ci riprova al 6’ della ripresa e questa volta lo spunto vale il vantaggio per gli arancioneroverdi. La reazione delle Rondinelle non si fa attendere e Ndoj e Papetti minacciano l’ex compagno Joronen che al 16’ viene trafitto da Van De Looi, pronto a ribadire in rete un’azione di Bisoli.

Ristabilitasi la parità, le due formazioni cercano il guizzo vincente, ma lo fanno senza il necessario mordente e solo al 42’ Novakovich va vicino al gol, ma il suo tiro da ottima posizione viene bloccato da Andrenacci con un felice intervento che sancisce la divisione della posta in palio nel duello-salvezza tra Venezia e Brescia che in Laguna non sono riuscite a trovare il sospirato “tesoro” della vittoria.

Tabellino e pagelle

Venezia-Brescia 1-1 (0-0)

Venezia (3-4-2-1): Joronen 6; Hristov 6,5, Ceppitelli 6, Carboni 6; Candela 6 (36’ st Novakovich sv), Milanese 6 (27’ st Andersen 6), Tessmann 6,5, Zampano 6; Tcherychev 6 (16’ st Ellertsson 6), Pierini 6,5 (16’ st Jonsson 6); Pohjanpalo 6,5. A disposizione: Bertinato; Neri; Modolo; Johnsen; Ciervo; Svoboda; Sverko. All: Paolo Vanoli 6.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 6; Jallow 6, Adorni 6, Papetti 6,5, Huard 6; Bisoli 6,5, Van De Looi 6,5 (36’ st Labojko sv), Bjorkengren 6 (11’ st Ndoj 6); Rodriguez 6 (36’ st Listkowski sv), Galazzi 6; Ayé 6 (25’ st Bianchi 6). A disposizione: Lezzerini; Karacic; Mangraviti; Adryan; Scavone. All: Daniele Gastaldello 6.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia 6.

Reti: 5’ st Pohjanpalo; 16’ st Van De Looi

Ammoniti: Candela; Ceppitelli. Angoli: 4-5. Spettatori: 5.682 (1.254 ospiti). Recupero: 2’ e 4’.