Serie B, il Brescia a caccia di punti salvezza a Venezia

Andrea Cistana

La rifinitura ha chiarito in modo definitivo la situazione in casa del Brescia alla vigilia della trasferta che domani (fischio d’inizio alle 14) condurrà le Rondinelle a disputare una delicata sfida diretta per la salvezza in casa del Venezia.

Entrambe le due contendenti si trovano in zona pericolo e non possono permettersi di sbagliare questa partita che, al contrario, devono trasformare in tre punti sonanti. I lagunari dell’ex Joronen possono contare sul fattore campo, ma dispongono di una difesa troppo spesso vulnerabile, mentre la squadra di Gastaldello, che sarà seguita e sostenuta da circa 2.000 tifosi, nelle ultime uscite ha messo in mostra segnali di crescita che il tecnico biancazzurro intende confermare al Penzo, cercando di puntare su quello che sta diventando lo zoccolo duro della formazione bresciana.

In vista della gara con gli arancioneroverdi il Brescia non potrà contare, oltre che sul lungodegente Bertagnoli, su Coeff ed Olzer, mentre Cistana è pienamente recuperato e giocherà regolarmente al centro della difesa in coppia con Adorni. Tra i pali dovrebbe venire confermato Andrenacci, ai danni di Lezzerini, ex di turno, con Huard certo di giocare a sinistra, mentre per la fascia destra Jallow incalza Karacic. Già assodato il terzetto di centrocampo, con Bisoli e Bjorkengren a sostegno del regista Van De Looi, il “nodo” che accompagnerà mister Gastaldello sino al momento di compilare la fatidica distinta riguarda il reparto avanzato. Ci sono a disposizione tre maglie e l’unico sicuro è Ayè.

Per il resto, dopo le riflessioni di questi giorni, l’ipotesi prevalente rimane l’utilizzo del cosiddetto albero di Natale, con due trequartisti (Galazzi e Rodriguez sono i favoriti) che giostreranno vicini alla prima punta. Nelle ultime ore hanno perso credito sia la soluzione del secondo attaccante (Bianchi) che quella che prevedeva una maglia da titolare ad Adryan. Il brasiliano dovrebbe invece partire dalla panchina, pronto ad offrire il suo estro a partita in corso, come già è accaduto con il Cagliari.



Probabili formazioni

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Cheryshev, Tessmann, Ellertsson; Zampano, Pohjanpalo; Andersen. All: Vanoli.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic (Jallow), Adorni, Cistana, Huard; Bisoli, Van De Looi, Berkengren; Rodriguez (Adryan), Galazzi; Ayé. All: Gastaldello.