Brescia Calcio, la squadra continua a credere nella salvezza: ci sono cinque "finali" da giocare

Brescia, 16 aprile 2023 – Il Brescia ha ripreso gli allenamenti questa mattina a poche ore di distanza dal combattuto 2-2 maturato a Ferrara. Nessuno spazio al riposo per le Rondinelle, che si stanno giocando la permanenza in serie B e che torneranno in campo già la sera di venerdì 21 per rendere visita alla Reggina.

Un’altra “finale” per la squadra di Gastaldello che, quando mancano solo cinque giornate al termine, si ritrova al penultimo posto del torneo cadetto, a tre punti di distanza dai play out (sulla carta sono due, ma il Perugia è in vantaggio negli scontri diretti) e a cinque lunghezze dalla salvezza diretta.

Nonostante il punto colto in casa di un’avversaria diretta come la Spal, la situazione rimane più che delicata per la compagine del presidente Cellino, anche perché non bisogna dimenticare che, se la distanza tra la quartultima e la quintultima al termine del torneo sarà superiore a quattro punti, gli spareggi-salvezza non si disputeranno nemmeno.

Tanti ostacoli ed altrettante incognite sul cammino che separa la formazione biancazzurra da una salvezza che resta pericolosamente tutta in salita. Per avvicinare il desiderato traguardo di riuscire ad evitare in extremis la retrocessione in serie C il Brescia deve trasformare le rimanenti cinque partite in altrettante finali, a cominciare dalla delicata sfida di venerdì sera in casa degli amaranto dell’ex Pippo Inzaghi, dove le Rondinelle troveranno un ambiente molto “caldo” sotto diversi punti di vista, accomunati dall’unico elemento comune di dover fare bottino pieno con il Brescia che, dal canto suo, dovrà superare nel migliore dei modi la trasferta in Calabria, un passo in avanti essenziale per potersi giocare il tutto per tutto nel match al “Rigamonti” del primo maggio con il Cosenza.

Sarà questa la “madre di tutte le partite” per Bisoli e compagni, che, in seguito, termineranno la regular season con le gare di Parma e Palermo (ospiti dell’ex Corini), intervallate dalla trasferta a Pisa. Un terzetto che vuole ritagliarsi un posto in pianta stabile nella griglia dei play off, ma che il Brescia può trasformare in altrettanti passi in avanti verso una salvezza nella quale i biancazzurri sono decisi a credere fino in fondo. Prima, però, mister Gastaldello ed i suoi dovranno superare a pieni voti l’esame-verità con il Cosenza dove i punti in palio varranno davvero doppio.