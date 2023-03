Brescia, sei reti nel test con l’Offanenghese. Ma la difesa balla troppo

Tom Van de Looi, perno del centrocampo bresciano

Brescia – Per cercare di portare avanti al meglio la preparazione all’incontro (decisivo) di sabato 1 aprile il Brescia ha sostenuto un allenamento congiunto con l’Offanenghese, squadra cremonese che milita in Eccellenza. Mister Gastaldello ha fatto disputare ai suoi giocatori (e in particolare in avvio a quelli meno utilizzati) tre tempi da 35’ ciascuno, che si sono conclusi con il punteggio di 6-0 per le Rondinelle grazie ai gol di Labojko al 17’ del primo tempo, di Bianchi al 22’ del secondo e di Niemejier (al 1’, al 28’ e al 31’) e Rodriguez (al 9’) del terzo.

I temi del test

Al di là del valore relativo dell’avversario, che comunque è calato solo nel finale quando in campo c’era una squadra piena di riserve, l’amichevole di Torbole ha offerto alcuni spunti sicuramente interessanti. Il primo è che il tecnico biancazzurro è intenzionato a proseguire sulla strada del 4-3-2-1, con alcuni punti fermi e diversi giocatori che sono chiamati a cambiare passo per offrire tutto il loro apporto alla rincorsa alla salvezza delle Rondinelle, attualmente prigioniere dell’ultimo posto. L’ex difensore, dopo essere partito con una formazione all’insegna delle seconde linee, ha chiuso il test con lo schieramento che al momento può considerarsi più vicino a quello titolare. In assenza di Cistana e Adorni, la partitella con l’Offanenghese ha confermato che al momento Andrenacci è in vantaggio su Lezzerini per la porta, così come Jallow ha superato Karacic per un posto sulla fascia destra. Bisoli e Van De Looi rimangono i punti fermi del centrocampo, con Bjorkengren e, sostanzialmente, Galazzi che si contendono la terza maglia a disposizione.

Caccia alla maglia

Le cose si fanno più delicate per il reparto avanzato, dove pure Bianchi ha messo in mostra qualche spunto in più rispetto ad Ayé, ma, forse, meriterebbe qualche occasione anche Niemejier, che non solo si è mosso bene, ma ha anche realizzato una tripletta di buon auspicio. Per quel che riguarda infine la coppia dei trequartisti rimangono in prima fila Rodriguez, Listkowski e Adryan a contendersi le due maglie disponibili. Da segnalare, infine, qualche patema d’animo di troppo in difesa, dove l’Offanenghese, soprattutto nel primo tempo, è riuscita a rendersi pericolosa in diverse circostanze ed ha evidenziato alcuni automatismi difensivi che non funzionano a dovere e un Coeff ancora alla ricerca della forma migliore.

Formazioni del Brescia

Primo tempo: Lezzerini; Karacic, Coeff, Mangraviti, Pace; Scavone, Labojko, Bjorkengren; Adryan, Listkowski; Bianchi.

Secondo tempo: Lezzerini (23’ Andrenacci); Jallow, Papetti, Mangraviti (18’ Gussago), Negretti; Bisoli, Van De Looi, Galazzi; Rodriguez, Niemejier; Ayè.

Terzo tempo: Andrenacci; Jallow, Papetti, Mangraviti, Negretti; Bisoli, Van De Looi, Galazzi; Niemejier, Rodriguez; Ayè.