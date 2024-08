Ubriaco e violento. Fa danni in ospedale

BUSTO ARSIZIO (Varese)

In stato confusionale per i fumi dell’alcol ha dato in escandescenze al Pronto soccorso e aggredito medici e infermieri, danneggiando anche apparecchiature del triage. Una furia fermata a stento. L’allarme è scattato all’alba di domenica mattina, quando un’ambulanza ha portato in ospedale l’uomo, soccorso perché in evidente stato di ubriachezza. Giunto al triage, l’uomo ha cominciato a dare segni di nervosismo e a scagliare in giro tablet e computer. Hanno cercato di placarlo un medico e un’infermiera, per tutta risposta sono stati entrambi aggrediti. Così è stato chiamato in causa il vigilante cui si sono aggiunte le forze dell’ordine che hanno faticato non poco per bloccare l’uomo poi ricoverato in reparto in stato confusionale. Questa ennesima aggressione richiama all’attenzione la richiesta di istituire di nuovo posti di Polizia all’interno dei nosocomi di Busto e Gallarate, tema peraltro già affrontato in un recente incontro da prefetto e vertici dell’Asst.