Più adrenalina tra i piccoli . Montisola passa alla destra e cambiano rotta Adro e Iseo

Il ribaltone più evidente nel Bresciano si è verificato ad Adro, dove non solo non è stato rieletto al parlamento europeo il leghista Oscar Danilo Lancini, ma dove il sindaco uscente Paolo Rosa, pure lui leghista non è stato eletto, mettendo così la parola fine alla presenza in Giunta Comunale del Carroccio. Il nuovo sindaco del paese Franciacortino è Davide Moretti, con il 52,46%. Paolo Rosa ha avuto il 47,54%. "Non ci aspettavamo un così grande consenso – dice Davide Moretti – cercheremo di rasserenare il paese. Negli ultimi 20 anni ci sono stati tanti conflitti, cercheremo di far si che non si ripeta". Ribaltone anche a Montisola dove Lorenzo Ziliani, espressione del centro destra unito sotto il nome di Isola al Centro, ha vinto con 802 voti contro Severino Mazzucchelli di Monte Isola Futura. "Grande entusiasmo – dice il nuovo sindaco – e ora al lavoro per un’isola a misura dei cittadini". Lo stesso è avvenuto a Sale Marasino dove il nuovo sindaco è Chiara Turelli di Sale Marasino Futura con il 55,09%. Ha perso Marisa Zanotti della lista Sale Marasino che ha avuto il 44,9%. È stato confermato Luigi Vezzoli, sindaco uscente di Capriolo. "Siamo felicissimi – spiega Vezzoli – dedico la vittoria al nostro leghista Beppe Loda, bloccato a letto, ma che ci ha sostenuto per tutta la campagna e anche prima. Continueremo a fare il meglio per i capriolesi". Rielezione a Sulzano per Paola Pezzotti con il 54,50% dei voti contro il 45,50% ottenuto da Marco Borghesi. "Sono soddisfatta del lavoro presentato e della mia squadra – dice Pezzotti-. Sì va avanti a lavorare per riqualificare". Conferma anche per Federico Laini di Crea Pisogne a Pisogne, con il 66,41% contro il 33,59% di Luca Romani di Pisogne è Orzinuovi è stata eletta Laura Magli del centro destra, ritenuta la naturale continuazione della precedente amministrazione. Ha ottenuto il 55,09%. Ha sopraffatto Michele Scalvenzi, già in minoranza e prima assessore, espressione del centro sinistra. Per lui la percentuale è del 44,9%. A Tremosine il sindaco è Battista Girardi con il 58,9%, mentre la sua antagonista Francesca Frigerio ha avuto il 41,1%.