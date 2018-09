Nave (Brescia), 20 settembre 2018 - Ancora un incidente dalle pesanti conseguenze sulle strade bresciane. L'ultimo si è verificato nel pomeriggio di giovedì 20 settembre in territorio di Nave, pochi minuti prima delle 17. Stando ai rilievi di cui si stanno occupando gli agenti della Polizia stradale di Brescia un'auto e una motocicletta sono entrati in rotta di collisione. Si ipotizza si sia trattato di un un urto frontale-laterale. Ancora da capire le cause dello schianto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un cinquantenne, accompagnato in codice rosso all'ospedale Civile in città. L'uomo sarebbe in condizioni critiche ma non in pericolo di vita.