Nadia Moretti e il raro tumore al timo, morta la 34enne di Sale Marsino. “È il terzo caso al mondo”

Brescia, 1 dicembre 2024 – Non ce l’ha fatta Nadia Moretti, la parrucchiera 34enne di Sale Marasino, piccolo comune in provincia di Brescia, che combatteva da tempo contro una rara malattia. La giovane è deceduta durante un delicatissimo intervento, in una clinica di Zurigo, che avrebbe dovuto asportarle il rarissimo tumore che l'aveva colpita al timo, una ghiandola del torace. I funerali si celebreranno nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Sale Marasino.

La malattia

Come racconta il Corriere della Sera, Nadia Moretti aveva iniziato a stare male la scorsa estate. Il 16 agosto è stata ricoverata per la prima volta alla Poliambulanza di Brescia, ma la diagnosi corretta sarebbe arrivata solo a ottobre. Come affermato dai medici nella cartella clinica, quello che ha colpito la giovane è il terzo caso al mondo di carcinoma sarcomatoide del timo. Si tratta, dunque, di un rarissimo tumore che l'aveva colpita alla ghiandola toracica.

Nadia Moretti (Foto profilo Facebook)

L'associazione

Nel frattempo, la 34enne, che avrebbe compiuto 35 anni il 29 novembre, aveva fondato l'associazione Nadia Moretti vs Tumore raro Aps per raccontare la propria malattia. E proprio l’associazione scriveva a poche ore dall'intervento: “Grazie alla partecipazione di familiari, parenti, amici, conoscenti, associazioni, società e anche sconosciuti, l'associazione è riuscita a finanziare il delicatissimo intervento al cuore in programma martedì a Zurigo e 7 giorni di degenza ospedaliera per la nostra Nadia. Il vostro aiuto è stato significativo ed è andato ben oltre le aspettative”, le parole della presidente Vanessa Cominelli. Una voce di speranza, prima del triste epilogo a causa di alcune complicazioni durante l’operazione: “Volere bene a Nadia è semplice, la conoscete: è una ragazza solare, intraprendente e piena di voglia di vivere. Una ragazza speciale che merita ogni bene”.

Il post Facebook dell'Associazione Nadia Moretti

Affetto e cordoglio social

Appena si è diffusa la triste notizia, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e affetto. “Solo pochi giorni fa, prima della tua partenza per Zurigo, abbiamo addobbato la tua casa, cantando e ballando insieme le canzoni di Natale. Vederti cosi forte e felice aveva dato forza e speranza anche a me. Dovevamo tornare ad abbracciarci presto, non doveva finire così. Fai buon viaggio mia dolce amica”, ha scritto Sara su Facebook, postando alcune fotografie che la immortalano insieme a Nadia e ad altre due amiche. E poi Daiana: “Ciao tesoro bello, avevo pensato ad un finale diverso sai? Credevo e speravo che avresti vinto tu, che oggi mi avresti mandato un bel vocale o anche solo un cuore. Invece tutto questo non è successo e non succederà mai più. Nella mia testa ho il suono della tua risata, le tue dolci parole, quelle che riservavi sempre per tutti. Hai dimostrato di avere una forza incredibile e hai affrontato questa dura lotta con quella positività che ti contraddistingueva. Andandotene, ti sei portata via un pezzo del mio cuore ma sono certa che farai brillare il cielo con il tuo sorriso”.

Il Gruppo Sportivo Sale Marsino ha invece fatto sapere che “prima del fischio d’inizio della partita di calcio a 5 campionato provinciale CSI tra Centro Camper Sebino Sale Marasino vs Sanpa Futsal, abbiamo osservato un minuto di raccoglimento in onore e ricordo di Nadia Moretti, prematuramente scomparsa in questi giorni. Un piccolo gesto di vicinanza e di affetto verso Nadia e la sua famiglia, ricordando il suo sorriso nei nostri cuori”.