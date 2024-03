È morta Madame SiSì, la prima drag queen che ha celebrato un matrimonio in Italia: lutto a Desenzano del Garda

È morto dopo una lunga malattia Carlo Tessari, imprenditore di 63 anni e proprietario del locale Art Club di Desenzano del Garda. Tessari era conosciuto con il nome di Madame Sisì come drag queen, termine che indica un uomo che si veste da donna per scopi artistici o ludici. Il suo locale era un punto di riferimento in tutta la regione e sono innumerevoli i messaggi di cordoglio che hanno accompagnato la notizia della morte.

Nel 2014, Madame Sisì era stata anche la prima drag queen a celebrare un matrimonio in Italia, nel comune di Lonato. In quell’occasione, l’allora sindaco Mario Biocchio aveva detto: “Conosco bene Carlo Tessari È una persona onesta, che non ha pendenze civili e che ha il diritto di celebrare un matrimonio. Lo delego quindi a officiare il rito civile come avrei potuto delegare qualsiasi altro cittadino. Tessari è un altruista, che fa il proprio lavoro e che in più occasioni ha aiutato anche giovani in difficoltà”.

Madame Sisì era nota anche per le sue campagne contro l’abuso di alcol e droga e per le molte collaborazioni che aveva con celebrità e programmi televisivi. “La tua famiglia Art Club si stringe per questa perdita. Buon viaggio”, ha scritto il personale della discoteca sui social media.