Metropolitana: sorveglianza all’avanguardia

La metropolitana di Brescia ancora più sicura grazie alla decisione di "Brescia Infrastrutture" di fornire la linea di un avveniristico sistema di videosorveglianza in tempo reale, realizzato grazie a un finanziamento di 2.074.284,16 euro arrivato in città attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie a un circuito chiuso di telecamere, il personale può ora monitorare efficacemente eventuali problematiche tecniche e altre criticità, avvalendosi di immagini "live" che garantiscono una visione nitida e completa degli spazi interni dei treni. Le immagini ad alta definizione vengono trasmesse direttamente dai treni alla Centrale Operativa (Pco) situata nel Deposito Metro di via Leonida Magnolini. Qui, un videowall composto da dodici monitor da 55 pollici consente agli operatori di visualizzare i flussi video delle telecamere, offrendo la possibilità di selezionare diverse sequenze cicliche o di visualizzare registrazioni specifiche. Il sistema include anche monitoraggio delle stazioni e del deposito, assicurando una copertura totale della linea metropolitana.

Il sistema di videosorveglianza si estende sui 14 chilometri della linea: dal Prealpino a Sant’Eufemia e conta su 14 telecamere digitali installate su ciascuno dei 18 treni che operano lungo l’infrastruttura. È previsto che non vi siano interruzioni id segnale. L’infrastruttura di bordo include un codificatore per la conversione dei flussi video e uno switch ethernet per la raccolta dei dati. La centrale operativa è equipaggiata con una piattaforma software centralizzata per il monitoraggio e la gestione del sistema di videosorveglianza e della rete Wi-Fi. I tecnici che vi operano sono appositamente formati al fine di intervenire in caso di problemi per la sicurezza.Mi.Pr.