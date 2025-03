Il commercialista interrogato dal gip

Interrogatorio di garanzia ieri per Maurizio Nostro, 62enne commercialista finito in carcere venerdì per peculato, rifiuto d’atti d’ufficio, autoriciclaggio e falso in atto pubblico. La procura e la Finanza lo accusano di essersi appropriato in una decina di anni di circa due milioni sottratti a persone fragili - anziani e disabili - delle quali era amministratore di sostegno (una decina le parti offese individuate) o trafugati dalle curatele fallimentari e dai beni in custodia giudiziale di cui era incaricato. Il professionista è comparso davanti al gip Federica Brugnara, a Canton Mombello, e ha parlato per quasi due ore. "Il mio assistito ha fornito la sua versione utile a ricostruire i fatti in modo più veritiero – ha detto l’avvocato Giovani Barzellotti lasciando il carcere –.Le contestazioni sono sovrastimate".

Nei confronti di Nostro un mese fa era stato disposto un sequestro preventivo d’urgenza per oltre due milioni e 200mila euro. L’indagine aveva preso le mosse dalle denunce di alcuni parenti ed eredi dei soggetti amministrati dal commercialista a cui non quadravano i conti. Le manette sono scattate perché, ritiene l’accusa, avrebbe tentato di occultare le prove. Nostro è nel mirino di una seconda indagine per la sparizone di 400mila euro dal conto di un sacerdote da lui amministrato. Un’inchiesta che il pm Carlo Pappalardo voleva archiviare, ma gli eredi del don si sono opposti: il gip ha disposto altre indagini.

B.Ras.