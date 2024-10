Un nuovo spazio didattico, con spazio polivalente per conferenze ed eventi didattici di 56 metri quadrati. Così rinasce la Palazzina degli Ufficiali in Castello, ristrutturata a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2022 tra Comune di Brescia e Provincia per il suo recupero. La realizzazione del Museo del Risorgimento, inaugurato a gennaio 2023, ha rappresentato l’opportunità di attuare un progetto inclusivo che consentisse di ottenere nuovi spazi, dove offrire servizi ludico-didattici e formativo-scientifici. Tali servizi saranno erogati all’interno della Palazzina, affidati direttamente a Fondazione Brescia Musei, dopo la ristrutturazione effettuata da Brescia Infrastrutture. LaFondazione Brescia ha anche progettato il decoro grafico degli interni della sala affinché gli studenti in visita possano conoscere in modo dettagliato la storia del "Falco d’Italia", una delle più grandi fortezze del nostro Paese. L’importo complessivo dell’intervento previsto nel protocollo d’intesa è di circa 600mila euro, di cui sono stati spesi ad oggi 465 mila; il resto sarà usato per progettare e sistemare il primo piano della Palazzina. Tutti i martedì e giovedì mattina le scuole della provincia di Brescia potranno ora compiere la visita al Museo e la conseguente attività didattica nella sala recuperata approfondendo la storia di questo luogo. Inoltre, in accordo con la Provincia di Brescia, ogni sabato mattina dell’anno scolastico sulla base della prenotazione, le scuole potranno, senza ulteriori oneri, tenere lezione nella palazzina e affiancare a questa lezione una piacevole mattinata in libertà, anche senza il sostegno delle attività di educazione al patrimonio. F.P.