Chiari, lancia un masso dal cavalcavia della tangenziale Sud: tragedia sfiorata

CHIARI – Una serata di puro terrore si è consumata lungo la tangenziale sud di Chiari, quando un masso è stato lanciato da un individuo senza scrupoli dal cavalcavia di via Genesio. È accaduto la scorsa domenica e a rischiare la vita è stata una coppia di trentenni, tornata a casa dopo una giornata trascorsa a Brescia. L’atto vandalico è stato orchestrato da un individuo ancora senza volto. L'indagine è ora nelle mani dei carabinieri della Compagnia di Chiari, impegnati incessantemente nell'identificazione del responsabile di questo atto assurdo. L'incidente si è verificato intorno alle 21:30. I due clarensi stavano percorrendo la tangenziale in direzione ovest, con il guidatore alla guida e la sua compagna sul sedile del passeggero. Il contesto per questa pericolosa escalation è un'area periferica della città, capo dell'ovest bresciano.