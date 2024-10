Cade e muore: un anno dopo chiesto il processo

LONATO (Brescia)

Era partito di colpo con l’auto facendo cadere i ragazzi che erano appoggiati al bagagliaio aperto della vettura, utilizzata come ripiano per sedersi e appoggiare i bicchieri con cui brindavano a un compleanno. Quella caduta sull’asfalto per Omar Khalaf, 18enne operaio egiziano residente a Lonato, fu fatale. Morì una settimana dopo in ospedale. Era il settembre 2023. A distanza di oltre un anno il pm Jacopo Berardi ha chiesto il rinvio a giudizio per il giovane che era al volante della macchina, un coetaneo della vittima, che risponde di omicidio stradale. L’incidente era avvenuto nella tarda serata dell’8 settembre in una zona di campagna, in via Mancino. All’arrivo dei soccorritori Khalaf era stato trovato a terra vicino a un monopattino e inizialmente si era ipotizzato che avesse fatto tutto da solo. Era stato lui stesso a dichiarare di essere caduto dal monopattino. Le sue condizioni precipitarono e subentrò il decesso.

Beatrice Raspa