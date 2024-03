Brescia-Bologna . Voglia di ripartire

In campo alle 20 per Brescia-Virtus Bologna, un posticipo di lusso della 24^ giornata di LBA. Di fronte le prime due forze del campionato, con la Vu che sarà certamente priva di Daniel Hackett e reduce dal durissimo, e sfortunato, doppio turno di EuroLeague. Brescia sempre senza Michael Cobbins. Queste le parole di Alessandro Magro: "Sarà una partita che metterà di fronte squadre che hanno la necessità di ripartire. Il caso vuole che sia noi che Bologna nelle ultime due partite in trasferta abbiamo perso".