Al volante ubriaca provocò incidente: tre le vittime. Patteggia due anni

PONTOGLIO (Brescia)

Ha patteggiato due anni – con pena sospesa – Desirée Gozzini, la venticinquenne di Pontoglio accusata di avere provocato la notte tra il 5 e il 6 agosto 2022 a Pinarella di Cervia (Ravenna), un incidente costato la vita a tre persone. Omicidio plurimo stradale e lesioni aggravate dalla guida in stato di ebbrezza – le fu riscontrato un tasso alcolemico di 1.03 g/l, pari al doppio del consentito – le imputazioni contestate. Nello schianto, avvenuto lungo via Bollana nella località romagnola in cui Gozzini era in vacanza, morirono Morena Amici, 52 anni, di Lido Adriano;, Mariangela Bardi, 62 anni, di Gambettola, che viaggiavano su una Panda, e il trentanovenne forlivese Luca Rosaldi, su uno scooter. Stando alla procura fu l’auto guidata dalla giovane di Pontoglioa innescare la carambola. Un’ipotesi confermata da una perizia. Ieri il gup del Tribunale di Ravenna, al termine del processo in abbreviato, le ha inflitto anche la sospensione della patente per due anni e mezzo.B.Ras.