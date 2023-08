Atalanta, bagno di folla giovedì al Gewiss Stadium: ingresso libero per i tifosi

Bagno di folla per l’Atalanta giovedì pomeriggio al Gewiss Stadium. Cancelli aperti, ingresso gratuito nel catino di viale Giulio Cesare (dove manca la Curva Sud, demolita a giugno e in fase di ricostruzione con un complesso cantiere che durerà per altri 13 mesi) per i tifosi nerazzurri, attesi in numero esorbitante.

Lo scorso anno per un analogo evento, negli stessi giorni di metà agosto, per un semplice allenamento a porte aperte, sugli spalti si ammassarono oltre 9000 supporters. Possibile che questa volta il numero si alzi ulteriormente perché l’appuntamento prevede non solo un allenamento ma una partitella in famiglia, con la seconda squadra, la under 23 che giocherà nel campionato di serie C nel girone A.

Sarà una prima volta assoluta, la prima volta di due Atalanta, la prima squadra e la seconda, una bella novità ancora da scoprire per il popolo atalantino. Allenamento e partitella dalle 18, poi a seguire, dopo le 19, il saluto delle due squadre ai tifosi, in una sorta di presentazione informale.

Grande attesa per i nuovi acquisti Scamacca è Toure’, che non erano ancora presenti nelle amichevoli di luglio in Val Seriana dove i tifosi avevano potuto vedere all’opera gli altri nuovi acquisti: Adopo, Bakker, Kolasinac e i due rientrati dai prestiti, Carnesecchi e Cambiaghi. Intanto la tifoseria atalantina si prepara al primo esodo di massa stagionale: domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia la curva ospiti sarà tinta di nerazzurro.