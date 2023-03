L’Atalanta ha messo gli occhi sul centrocampista olandese Reijnders, l’ex gemello di Koopmeiners

Tijjani Reijnders nel mirino dell'Atalanta

Bergamo, 8 marzo 2023 – Un altro olandese per la Dea? Possibile, perché l’Atalanta starebbe seguendo con attenzione il centrocampista orange Tijani Reijnders, martedì protagonista nella vittoria in Conference League del suo AZ 67 all’Olimpico contro la Lazio.

Classe 1998, titolare inamovibile nella formazione di Alkmaar, in realtà Reijnders, cresciuto nel Pec Zwolle, è un giocatore da tempo nei radar atalantini: nel 2020-21 infatti faceva coppia nel centrocampo dell’AZ con il ‘gemello’ e coetaneo Teun Koopmeiners, di cui ha poi preso il posto dal settembre 2021 dopo il trasferimento di RoboKoop a Bergamo. Un giocatore pertanto già ben noto agli osservatori atalantini – che peraltro da un anno monitorano anche un altro gioiello dell’AZ 67, il centrale difensivo Sam Beukema – ma esploso negli ultimi mesi in termini di rendimento.

Lo scorso 29 dicembre Reijnders ha anche giocato a Bergamo, al Gewiss Stadium, nell’amichevole vinta 1-0 dagli olandesi, restando in campo 88 minuti prima di lasciare il posto a Peer Koopmeiners, il fratello minore di Teun. Per ora il giocatore (che dovrebbe ricevere la sua prima convocazione in nazionale la prossima settimana) viene osservato, ma tra i due club c’è un canale aperto di dialogo ed un rapporto già consolidato proprio dall’affare Koopmeiners, per cui in estate una trattativa, magari comprendente anche Beukema, potrebbe essere in discesa per i bergamaschi.

Che negli ultimi anni dal mercato olandese hanno attinto a piene mani prelevando De Roon, Hateboer, Lammers (ora in prestito alla Sampdoria) e Koopmeiners. Reijnders potrebbe servire come alternativa in mezzo ai due connazionali De Roon e Koopmeiners oppure come sostituto dello stesso Koop se dovesse andare in Premier League.