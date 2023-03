Pagelle Atalanta: De Roon gladiatore, Scalvini ingenuo sul secondo gol

Ederson nella gabbia del centrocampo partenopeo



Nell’Atalanta che perde 2-0 a Napoli i migliori sono De Roon e gli attaccanti



Musso 6 Nel primo tempo salva il risultato con due interventi decisivi, sul gol di Kvaratshkelia non può nulla. Mal posizionato sul raddoppio di Rrahmani

Toloi 6 Ubriacato di finte da Kvaratshkelia sul primo gol, ma per il resto è puntuale nelle chiusure e nell’impostazione da dietro.

Dal 88’ Lookman sv

Djimsiti 6 Benissimo in difesa su Osimhen, stava chiudendo bene. È stato costretto a uscire dopo 42 minuti per un problema muscolare al flessore.

Dal 43’ Demiral 5,5 Entra a freddo e nella ripresa fatica a contenere uno straripante Osimhen che gli sfugge sull’azione dell’1-0.

Scalvini 5,5 Gioca bene e con personalità, rimedia un giallo per tamponare su Politano. Nella ripresa è sfortunato sulla deviazione su Kvaratshkelia e ingenuo nel regalare il corner da cui arriva il raddoppio.

Maehle 6 Deve fare gli straordinari nella corsia dove scende Kvaratshkelia, ma aiuta a chiudere e frena Olivera.

Dal 68’ Zappacosta 6 Gioca l’ultima mezz’ora dopo due settimane di stop, mostra buona gamba e la solita grinta.

De Roon 6 In mezzo fa miracoli e chiude anche su Kvaratshkelia. Contrasta bene Zielinski

Ederson 5,5 Ancora una volta fatica da mediano, subendo prima Lobotka poi anche la superiorità fisica di Ndombelè.

Ruggeri 6 A 20 anni un’altra gara da titolare, con personalità. Anche lui ammonito nel primo tempo ma non si fa condizionare dal giallo.

Pasalic 5,5 Schierato da trequartista ma alla fine gioca da terzo centrocampista aiutando i due mediani, in costruzione si vede poco.

Dal 68’ Boga 6 Entra dopo il vantaggio del Napoli e aiuta a far ripartire la manovra

Zapata 6 Dopo due settimane ai box torna e gioca 95 minuti, reggendo fisicamente anche nel finale. È anche pericoloso di testa.

Hojlund 6 Primo tempo da gladiatore, a fare a sportellate con Kim e la difesa azzurra. Ha fatto salire la squadra. A 20 anni fa sempre tantissimo.

46’ Muriel 6 Parte forte poi cala ma da meta ripresa qualcosa di buono combina

All. Gasperini 6 Imposta una gara attenta di copertura, la squadra tiene per un’ora, di più contro questo Napoli non si poteva fare.